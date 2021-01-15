نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسئولو نادي بيراميدز الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر مقرب من حمدي فتحي لاعب الأهلي، أن مسئولي بيراميدز تواصلوا مع اللاعب خلال الأيام الماضية لضمه رغم أن عقده لا يسمح بذلك إلا بموافقة إدارة الأهلي.

وأضاف المصدر، أن اللاعب يرغب في البقاء مع الأهلي خلال الفترة القادمة ورفض عرض بيراميدز رغم قيمته المالية الكبيره.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الأحد في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز على ملعب المكس بالأسكندرية.