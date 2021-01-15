الرياضة

ريال مدريد يحسم مصير نجمه المعار

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من بيع أحد نجومه المعارين إلى أحد أندية الدوري الألماني.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مسئولي ريال مدريد يعتقدون أن الصربي لوكا يوفيتش الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني سينجح مع الفريق لذلك لا يرغبون في بيعه أبدًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد رفض وضع إدراج بند للشراء في عقد إعارة النجم الصربي، حيث أن مسئولي الملكي لديهم الثقة في تألق يوفيتش مع الفريق.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن يوفيتش سيعود إلى ريال مدريد في الموسم المقبل ويتوقع مسئولو الميرينجي أن يكون نجماً في صفوف الفريق لذلك هم لا يفكرون في بيعه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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