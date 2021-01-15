نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم مصير نجمه المعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من بيع أحد نجومه المعارين إلى أحد أندية الدوري الألماني.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مسئولي ريال مدريد يعتقدون أن الصربي لوكا يوفيتش الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني سينجح مع الفريق لذلك لا يرغبون في بيعه أبدًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد رفض وضع إدراج بند للشراء في عقد إعارة النجم الصربي، حيث أن مسئولي الملكي لديهم الثقة في تألق يوفيتش مع الفريق.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن يوفيتش سيعود إلى ريال مدريد في الموسم المقبل ويتوقع مسئولو الميرينجي أن يكون نجماً في صفوف الفريق لذلك هم لا يفكرون في بيعه.