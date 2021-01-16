عصام سالم: الزمالك قريب من ضم مدافع إنبي.. ورحيل لاعبين من الأبيض لـ البنك الأهلي

أكد عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء اقتربت من ضم أسامة جلال مدافع إنبي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج، إن هناك رغبة متبادلة من الطرفين في إتمام الصفقة، وسيتم الحسم خلال ساعات قليلة.

وأوضح أن مصطفى فتحي وكريم بامبو على اعتاب الإعارة إلى البنك الأهلي خلال يناير الجاري أيضًا.