وقال سالم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج، إن هناك رغبة متبادلة من الطرفين في إتمام الصفقة، وسيتم الحسم خلال ساعات قليلة.
وأوضح أن مصطفى فتحي وكريم بامبو على اعتاب الإعارة إلى البنك الأهلي خلال يناير الجاري أيضًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصام سالم: الزمالك قريب من ضم مدافع إنبي.. ورحيل لاعبين من الأبيض لـ البنك الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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