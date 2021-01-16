كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول طلبهم نقل مباراة فريقهم أمام المقاولون العرب، المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام، لملعب الجبل الأخضر، بدلًا من ستاد الإسماعيلية، خوفًا من غضب الجماهير.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنها شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.
وقال: "أغلقنا صفحة البطولة العربية، والفريق يستعد لمواجهة المقاولون العرب، ليعود للمنافسة في بطولة الدوري لإسعاد الجماهير".
وأضاف في تصريحاته، أن إدارة نادي الزمالك تبذل قصارى جهدها لإرضاء الجماهير واستقرار الفريق.
واختتم حديثه مؤكدا أن المجلس يبحث عن مدرب يليق باسم الإسماعيلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسماعيلي يوضح لـ دوت الخليج حقيقة طلبه نقل مباراته ضد ذئاب الجبل خوفا من الجماهير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.