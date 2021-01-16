الإسماعيلي يوضح لـ دوت الخليج حقيقة طلبه نقل مباراته ضد ذئاب الجبل خوفا من الجماهير

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول طلبهم نقل مباراة فريقهم أمام المقاولون العرب، المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام، لملعب الجبل الأخضر، بدلًا من ستاد الإسماعيلية، خوفًا من غضب الجماهير.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنها شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وقال: "أغلقنا صفحة البطولة العربية، والفريق يستعد لمواجهة المقاولون العرب، ليعود للمنافسة في بطولة الدوري لإسعاد الجماهير".

وأضاف في تصريحاته، أن إدارة نادي الزمالك تبذل قصارى جهدها لإرضاء الجماهير واستقرار الفريق.

واختتم حديثه مؤكدا أن المجلس يبحث عن مدرب يليق باسم الإسماعيلي.