مونديال اليد.. موعد مباراة مصر ضد مقدونيا والقناة الناقلة

يلتقى منتخب مصرلكرة اليد،نظيره المقدوني، اليوم السبت، بصالة استاد القاهرة الدولى، في الجولة الثانية لمنافسات المجموعات السابعة لبطولة العالم لكرة اليد المقامة فى مصر وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى.

وتقام مباراة مصر ضد مقدونيا الشمالية في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.