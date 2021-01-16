نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يجتمع مع أندية الممتاز الثلاثاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد رؤساء أندية القسم الأول أو من ينوبهم للاجتماع في الثانية عشر ظهر الثلاثاء المقبل بالمقر الرئيسي للاتحاد لمناقشة عدد من الأمور التي تهم أندية الممتاز .

كما تعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد اجتماعا مماثلا مع رؤساء أفرع الاتحاد في الثانية عشر ظهر الاثنين المقبل.

ويذكر أن اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد عقدت اجتماع مع الأندية خلال الفترة الماضية للحديث عن أزمة الفار.