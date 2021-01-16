ميلان يستعير ميتي من تورينو
أعلن نادي ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم مساء يوم الجمعة تعاقده مع لاعب خط الوسط سواليهو ميتي بعقد إعارة من تورينو حتى نهاية الموسم الجاري.
وذكر ناي ميلان في بيان "يسعد نادي ميلان الإعلان عن التعاقد مع سواليهو ميتي على سبيل الإعارة من تورينو حتى 30 يونيو 2021"، وأضاف أنه يمكن ضم اللاعب بعقد نهائي.
وكان الفرنسي ميتي، 26 عاما، قد انضم إلى تورينو عام 2018 بعد أن لعب لفرق أوزير وليل وموناكو وبوردو في فرنسا وكذلك زولت وارجم البلجيكي.
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