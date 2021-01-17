إصابة فابيان نجم نابولي بفيروس كورونا

وقال نادي نابولي خلال بيانه الرسمي :"جميع المسحات الخاصة بفيروس كورونا، التي تم إجراؤها هذا الصباح للاعبي وأعضاء الفريق جاءت سلبية، باستثناء فابيان رويز، أثبتت نتائج اختبار اللاعب الإسباني إصابته وسيقضي فترة العزل في منزله".
وفاز فريق لاتسيو على نظيره روما بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة ديربي العاصمة التي جمعتهما، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإيطالي.
افتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل لـ لاتسيو في الدقيقة 15 مستغلًا خطأً دفاعيًا قاتلًا من دفاع روما.
وفي الدقيقة 23، أحرز الإسباني لويس ألبيرتو الهدف الثاني لـ لاتسيو، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم لاتسيو بهدفين مقابل لا شيء.
وفي الشوط الثاني، أكد لويس ألبيرتو تفوق فريقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67.
وبتلك النتيجة، أرتفع رصيد لاتسيو للنقطة 31 في المركز السابع، فيما توقف رصيد روما عند 34 نقطة في المركز الثالث.
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