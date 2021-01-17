نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارتينيز : اللعب مع ميسي حلم كبير بالنسبة لي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي عن رغبته باللعب مع مواطنه ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أنه سبق أن ارتبط لاوتارو بالرحيل إلى صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل اللعب مع ليونيل ميسي.

وعن اللعب بجوار ميسي، قال لاوتارو في تصريحات نقلتها الصحيفة الإيطالية:"لقد كان حلمًا كبيرًا بالنسبة لي".

وأضاف:"من المذهل اللعب مع ميسي، إنه أفضل لاعب في العالم وأنا محظوظ للغاية باللعب معه في منتخب الأرجنتين، إنه مصدر إلهام للاعبين الشباب".

وعن مفاوضات التجديد مع إنتر ميلان، قال مارتينيز:"أنا سعيد هنا، ميلان مدينة رائعة، كما أن وكيل أعمالي يتحدث مع مسئولي النادي بشأن التجديد، أنا هادئ تجاه ذلك، أريد فقط منح كل ما لدي للفريق ثم سنتوصل إلى اتفاق".

وعن الانسجام مع لوكاكو، اختتم مارتينيز تصريحاته قائلاً :" أتعامل معه بشكل جيد داخل وخارج الملعب، إنه رجل لطيف ويتحدث 8 لغات وهذا مهم في فريقنا. إنه متواضع للغاية ولديه تاريخ مشابه لي، أنا وهو جئنا من العدم، لذا نفهم بعضنا البعض".