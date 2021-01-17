أسوان يختار استاد بتروسبورت لـ مباراة الزمالك

قرر مسئولي مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد مشاورات مع لجنة الكرة ، إختيار ستاد بتروسبورت لإقامة مباراة الجولة التاسعة بالدورى الممتاز بين أسوان والزمالك، المقرر إقامتها يوم السبت 23/1/2021 .

وأكد اللواء أحمد سليمان أنه قرر إختيار ستاد بتروسبورت لإقامة مباراة الجولة التاسعة بالدورى الممتاز بين أسوان والزمالك ،نظرا لعدم جاهزية تقنية حكم الفيديو المساعد VAR بإستاد أسوان وضيق الوقت المتبقى على موعد المباراة .

وأكد أن مجلس إدارة النادى سيقرر موعد عودة الفريق الأول لأداء مبارياته بأسوان بالتنسيق مع المدير الفنى للفريق عقب أداء مباراة الجولة العاشرة أمام وادى دجلة بالقاهرة .

واطمأن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان على جاهزية ستاد أسوان، والصورة الحضارية التى وصل لها؛ لاستقبال مباريات الفريق بالدورى الممتاز .

وأكد رئيس نادي أسوان على جاهزية ستاد أسوان والصورة الحضارية التى وصل لها ،من تطوير كافة مرافق وخدمات ستاد أسوان وعلى رأسها أرضية الملعب بعد رفع كفاءتها بإستخدام أحدث الأساليب والخبرات الزراعية والعلمية التى إستخدمتها الشركة المسئولة عن إدارة ستاد أسوان فى وقت قياسى وبإحترافية كبيرة، ستساعد وتساهم فى إقامة مباريات النادى بالدورى الممتاز فى أقرب وقت ممكن، بعد موافقة الجهات الأمنية ولجنة المسابقات بإتحاد الكرة .