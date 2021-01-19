أرسنال يفوز على نيوكاسل 3 - 0 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أرسنال على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.
أرسنال كان متسيدًا بالكامل على أحداث الشوط الأول، وسط تكتل دفاعي من لاعبي نيوكاسل يونايتد، وجاءت أخطر فرص المباراة عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 15، لكن دارلو حارس نيوكاسل تصدى لتسديدته ببراعة.
وفي الشوط الثاني، أحرز الجابوني أوباميانج الهدف الأول لـ أرسنال في الدقيقة 50، قبل أن يضاعف زميله بوكايو ساكا من تقدم الجانرز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 60.
وأكد أوباميانج انتصار ارسنال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 77.
وشارك محمد النني بديلًا مع ارسنال منذ الدقيقة 67.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ارسنال للنقطة 27 في المركز العاشر، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر.
أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق ارسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد،
وجاء تشكيل ارسنال كالآتي:
في حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: سيدريك - ديفيد لويز - هولدينج - تيرني
خط الوسط: بارتي - تشاكا - ساكا - سيث روي
خط الهجوم: أوباميانج - ألكسندر لاكازيت
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