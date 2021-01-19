شادي محمد: مشوار الدوري مازال طويلا والحساب فى الأهلى نهاية الموسم

أكد شادي محمد نجم الأهلى السابق أنه من الوارد فى مشوار بطولة الدوري أن يسقط الفريق فى التعادل أو الهزيمة وذلك بعد التعادل مع البنك الأهلى.
وقال شادي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مشوار الدوري مازال طويلا ومن الوارد التعادل أو الهزيمة وفى الموسم الماضي كان الاهلى بلا منافس والمارد الأحمر يلعب على البطولة والحساب فى نهاية الموسم".
وأضاف: "إهدار الفرص هو سبب التعادل مع البنك الأهلى وليس الحكم فى الوقت الذى يدعي فيه المنافس أن يخسر بسبب التحكيم طوال السنوات الماضية".
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