نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر المنتخب الوطني لكرة اليد من منتخب السويد بنتيجة 24 – 23، فى ثالث مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السابعة.

ويقع المنتخب الوطني لكرة اليد في المجموعة السابعة بجانب كل من تشيلي والسويد ومقدونيا بعد اعتذار التشيك عن المشاركة بسبب إصابة عدد كبير من أفراد اللعبة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تنتهي منافسات تلك البطولة، والتي تستضيفها مصر، يوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري.

وتأهل منتخب مصر للدور الرئيسي برصيد نقطتين، ولا بد من عدم الخسارة في كافة المباريات المقبلة من أجل الصعود إلى دور الثمانية، وهو دور الإقصائي الأول في كأس العالم، أو الفوز في مباراتين والتعادل في أخرى على الأقل من أجل ضمان التأهل.

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر الدور المقبل في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من منتخبات مقدونيا الشمالية والسويد والاتحاد الروسي وسلوفينيا وبيلا روسيا.

ويدخل مصر المباراة المقبلة أمام منتخب الاتحاد الروسي يوم الأربعاء 20 يناير.