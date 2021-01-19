نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيدان يواصل الضغط على نجم الريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن عدم تلقي أي من نجوم ريال مدريد الراغبين في الرحيل بسبب قلة المشاركات أي عروض للرحيل عن قلعة الملكي.

وقال موقع ديفينسا سينترال الإسباني أن إيسكو لم يجلب أي من العروض للرحيل في الميركاتو الشتوي الجاري سواء كان ذلك على سبيل الإعارة أو البيع النهائي على الرغم من ترحيب بيريز ببيعه.

يُذكر أن إيسكو يبحث عن عرض للرحيل عن حجيم زيدان الذي أخرجه تماماً من حساباته وعلى الرغم من تأكد عدم رحيله إلى أن الفرنسي لن يسمح له بالمشاركة.