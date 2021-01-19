انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب جدول الدوري الممتاز .. بعد لقاء الزمالك والجونة اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ما زال فريق الأهلي يواصل تصدره لجدول الدوري الممتاز المصري، حتى اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021م، وذلك على الرغم من التعادل السلبي مع فريق البنك الأهلي، التي جرت على استاد المكس بالإسكندرية، في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وأصبح بذلك غريمه نادي الزمالك على بعد خطوة واحدة من التغريد منفردًا في صدارة ترتيب المسابقة، بعد أن اقتنص فرصة تعادل الأهلي الذي كان بطعم الهزيمة، ووصوله إلى النقطة 17 في حين يصل الأبيض إلى النقطة 19 بعد فوزه اليوم على الجونة ونوضح خلال موقع مصر فايف ترتيب جدول الدوري الممتاز بعد مباراة الزمالك اليوم .

ترتيب جدول الدوري الممتاز

في المركز الأول : نادي الزمالك برصيد 19 نقطة .

في المركز الثاني : النادي الأهلي برصيد 17 نقطة .

في المركز الثالث : نادي الجونة برصيد 15 نقطة .

في المركز الرابع : مصر المقاصة برصيد 13 نقطة .

في المركز الخامس : نادي بيراميدز برصيد 12 نقطة .

في المركز السادس : سيراميكا كيلوباترا برصيد 11 نقطة .

في المركز السابع : النادي المصري البور سعيدي برصيد 10 نقاط .

في المركز الثامن : نادي إنبي برصيد 10 نقاط .

في المركز التاسع : نادي البنك الأهلي برصيد 8 نقاط .

في المركز العاشر : نادي سموحة برصيد 8 نقاط .

في المركز الحادي : الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط .

في المركز الثاني عشر : نادي المقاولون العرب برصيد 7 نقاط .

في المركز الثالث عشر : غزل المحلة برصيد 7 نقاط .

في المركز الرابع عشر : نادي أسوان برصيد 7 نقاط .

في المركز الخامس عشر : نادي الإسماعيلي برصيد 6 نقاط .

في المركز السادس عشر : وادي دجلة برصيد 6 نقاط .

في المركز السابع عشر : الانتاج الحربي برصيد 5 نقاط .

في المركز الثامن عشر : طلائع الجيش برصيد 4 نقاط .

مباراة الزمالك والجونة

انتهت منذ قليل مباراة نادي الزمالك مع الجونة بهدف مقابل لا شيء للابيض، أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة العاشرة من عمر المباراةن التي أقيمت اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورتن ليرتفع بذلك رصيد نادي الزمالك إلى 19 نقطة، ويحتل صدارة الدوري الممتاز بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي النادي الأهلي الذي احتل المركز الثاني، لتشتعل بذلك بطول الدوري الممتاز .