رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري: إلغاء مسابقات الناشئين للموسم الثاني على التوالي

قال إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري إنه تم إلغاء مسابقة الناشئين، وإبلاغ مندوبي قطاع الأندية خلال اجتماعهم أمس مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، والذي غاب عنه ممثلو الأهلي والإنتاج الحربي.

وأضاف إمام محمدين في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه للموسم الثاني على التوالي يتم إلغاء مسابقات الناشئين، مشيرا إلي تأثر المنتخبات بإلغاء تلك المسابقات . وتابع: "تحدثت مع أحمد مجاهد من أجل الإبقاء على مسابقات الناشئين دون إلغاء أو على الأقل أن تكون المسابقة من دور واحد، لاسيما أن هناك بعض المسابقات التي لم يلعب بها سوى 5 جولات فقط". واختتم تصريحاته:" إلغاء مسابقات الناشئين والشباب يوقف رواتب المدربين في معظم الأندية لعدم القدرة على تحمل تلك الأمور خلال فترة التوقف".

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