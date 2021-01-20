نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد فولهام فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأربعاء نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي فولهام فى مباراة مؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب فولهام الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.
وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: دي خيا.
خط الدفاع: ماجوير، لوك شو، ليندلوف، بيساكا.
خط الوسط: بوجبا، فريد، فيرنانديز.
خط الهجوم: راشفورد، كافاني، مارسيال.