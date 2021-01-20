نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات كأس العالم للأندية 2020 .. الأهلي في مواجهة الدحيل القطري في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباريات كأس العالم للأندية 2020 التي ستعقد خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير في دولة قطر، أعلن عنها الفيفا عقب انتهاء قرعة كأس العالم للأندية، والتي أجريت أمس الثلاثاء في مدينة زيوريخ في سويسرا، والتي أسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهته الأولى من الدحيل القطري، ليواجه الفائز بطل دوري أبطال أوروبا، العملاق “بايرن ميونيخ”.

موعد مباريات كأس العالم للأندية 2020

وعلى الجانب الآخر، وقع بطل دوري أبطال آسيا “أولسان هيونداي”، في مواجهة مع بطل الكونكاكاف “تيجريس أونال”، ليصطدم الفائز في مواجهة مع سانتوس أو بالميراس من البرازيل، وتمكن الأهلي بعد تحقيقه الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة، من التأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الحالية.

ويذكر أن هذه هي المشاركة السادسة للنادي الأهلي بكأس العالم للأندية، وقد تمكن في 2006 من تحقيق برونزية في هذه البطولة، وعلى الجانب الآخر، أدى إنسحاب أوكلاند سيتي إلى تأهل الدحيل القطري، وكان هذا ناتج عن إجراءات الحجر الصحي المطبقة في ظل أزمة كورونا، والتي حالت دون سفره لحضور المواجهة.

مواعيد مباريات دور ربع النهائي

سيتواجه الأهلي مع الدحيل القطري يوم 4 فبراير في الساعة السابعة والنصف مساءًا.

سيتواجه تيجريس أونال مع أولسان الكوري يوم 4 فبراير في الساعة 4 عصرًا.

موعد مباراة تحديد المركز

الخاسر في مباراة الأهلي مع الدحيل القطري. الخاسر في مباراة تيجريس أونال مع أولسان اللقاء يوم 7 فبراير الساعة 5 مساءًا.

موعد مباريات دور نصف النهائي

يلتقي يوم 7 فبراير الفائز في مباراة تيجريس وأولسان مع سانتوس أو بالميراس، يوم 7 فبراير الساعة 8 مساءًا.

يلتقي الفائز في مباراة الأهلي والدحيل مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الساعة 8 مساءًا.

موعد مباراة تحديد المركز الثالث والنهاية