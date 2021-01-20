الجمعية العمانية للسيارات تعلن احتضان ثلاث بطولات دولية

تواصلا لمسيرة تطوير رياضة المحركات

الافتتاح ببطولة

«عمان الدولية للانجراف»

بطولة عمان صحار

الدولية للراليات

تحتضن العاصمة مسقط خلال الفترة من 18 إلى 20 من الشهر القادم الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات وستحمل هذه البطولة مسمى جديدا لها وهي (بطولة عمان صحار الدولية للراليات) حيث يدخل بنك صحار راعيا رسميا لهذه البطولة وكذلك في أنشطة وفعاليات الجمعية. ووضع القائمون على الرالي الترتيبات شبه النهائية لانطلاقة الحدث بعد العمل الدؤوب خلال الفترة الماضية، حيث تم تحديد مراحل السابق بدءا من المرحلة الاستعراضية بالموج مسقط وكذلك الختام، وهي للمرة الأولى. ويدخل الموج راعيا آخر في هذا الحدث، واليوم الثاني يشمل مراحل قنتب يتي – ووادي الشقيري السليل ومدينة العرفان وفي اليوم الثالث مراحل الخوض – المسفاة – سعال. وكانت الجمعية العمانية للسيارات قد استضافت بطولة الشرق الأوسط للراليات في العديد من المرات طوال السنوات الماضية بدءا من العام 1979 والتي توج فيها المتسابق السويدي كارل سترونج بطلا، فيما كانت الاستضافة الأخيرة في العام 2020م والتي أحرز لقبها السائق القطري ناصر العطية، وجاء خلفه مباشرة متسابقنا الدولي عبد الله الرواحي. ويتوقع أن تشهد الجولة الثانية من الرالي مشاركة قرابة 25 متسابقا من مختلف الدول العربية والفئات بينهم القطري ناصر العطية، وتشهد هذه النسخة عودة المتسابق الدولي المخضرم العماني حمد الوهيبي.

تحتضن الجمعية العمانية للسيارات خلال الموسم الحالي وكعادتها أبرز الأحداث الرياضية في عالم المحركات وذلك بعدما أقر المجلس استضافة ثلاثة أحداث دولية تقام خلال العام الحالي تواكبا مع النقلة والتطور الذي تشهده رياضة المحركات بالسلطنة والتي أصبحت محطة من المحطات الدولية التي تحتضن وتستضيف الأحداث الرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الماضية من استضافتها للعديد من البطولات. وتتمثل تلك الاستضافات التي تعلن اليوم الجمعية العمانية للسيارات عن إطلاقها باستضافة الحدث الأول عبر بطولة عمان الدولية للانجراف والتي ستقام بالجمعية العمانية للسيارات عبر جولتين الأولى في حدث سبق وأن تم استضافته على أرض السلطنة ولاقى الإقبال والتجاوب الكبير من المشاركين من مختلف دول العالم، أما الحدث الثاني الذي ستستضيفه الجمعية فهو الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات والتي ستحمل المسمى الجديد لها (بطولة عمان صحار الدولية للراليات) والتي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 20 من شهر فبراير القادم، وهو أحد الأحداث الذي اعتادت الجمعية العمانية للسيارات على استضافتها منذ سنوات طويلة وأحد أبرز المحطات الدولية التي يسعى من خلالها المتسابقون للتواجد وخوض غمار التحدي بينما ستكون الاستضافة الثالثة للجمعية من خلال استضافة بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتنج والتي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 7 من شهر مارس القادم وهو حدث استضافته السلطنة العام المنصرم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات وتحرص الجمعية على تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والمعايير الدولية التي فرضتها اللجنة العليا ويطبقها الاتحاد الدولي للسيارات في فعالياته الدولية.

بطولة عمان الدولية للانجراف

تنطلق منافسات الجولة الأولى بطولة عمان الدولية للانجراف في نسختها الرابعة 4 و5 فبراير القادم على حلبة مسقط أرينا بمشاركة أكثر من 45 متسابقا من 15 دولة، ويقام الحدث عبر جولتين، وستقام الثانية منه خلال الفترة من 11 إلى 12 فبراير المقبل، فيما لم يحدد موعد المرحلة الثالثة بعد وهناك تجاوب وإقبال كبير من قبل المتسابقين للتواجد في هذه البطولة نظرا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها منهم أسماء لامعة وأصحاب خبرات وبطولات دولية امثال الهولندي سباستيان فونتين وصيف النسخة الماضية من البطولة، ومن الوجوه الجديدة بالبطولة البريطاني ستيف باجزي، ولم يتحدد بعد مشاركة بطل الثلاث نسخ الماضية الأيرلندي جيمس دين، بالإضافة إلى متسابقين من السلطنة الذين يملكون الخبرة والإمكانات. وشهدت عملية التسجيل تواجد 17 دولة في هذا الحدث وهي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، هولندا، ليتوانيا، لاتفيا، ماليزيا، باكستان، الأردن، الإمارات، السعودية، سوريا، الكويت، لبنان، أوكرانيا، روسيا، قطر، والسلطنة منظمة البطولة. قام بتصميم مسار حلبة الانجراف الحكم الأيرلندي كيرين هاينز، وهو كبير حكام بطولتي بريطانيا وأيرلندا للدريفت، ويشارك في تحكيمها أربعة حكام عالميين من السلطنة وهولندا والإمارات.

بطولة الشرق الأوسط

وشمال إفريقيا للكارتنج

تحتضن الجمعية العمانية للسيارات خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس على مدار ستة أيام حدثا رياضيا استثنائيا من خلال استضافتها لأكثر من 140 مشاركا من 20 دولة يتنافسون على لقب بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتنج والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي ممثلا للأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو تجمع كبير للممارسين لهذه الرياضة، وتشهد الأيام الستة الكثير من الأحداث واللقاءات والاجتماعات، وستكون السلطنة وجهة لاتخاذ العديد من القرارات لمستقبل هذه الرياضة. وهناك ثقة كبيرة من أعضاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قدرة الجمعية العمانية للسيارات على استضافة هذا الحدث بعد أن نجحت الجمعية خلال العام الماضي في استضافة بطولة واجتماعات استثنائية للكارتنج.