أبوجبل يسخر من أحد مشجعي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - قام محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك بالسخرية من نصيحة أحد مشجعي الفارس الأبيض المتابعين له عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ونشر أبوجبل صورة له من مباراة الجونة الماضية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وعلق عليها قائلا: "تحفيزك لذاتك هو أحد أسباب النجاح, إن العالم يفسح الطريق, للمرء الذي يعرف إلى أين هو ذاهب".

ورد عليه مشجعي الزمالك قائلا: "ياريت تتدرب على العرضيات ووياريت تشوف حل للعب برجلك, مفيش حارس كويس ما بيعرفش يلعب ضربة مرمى واحدة عدلة".ليرد أبوجبل ضاحكا

و أثار هذا الأمر جدلا بين متابعي حارس مرمى الزمالك ما بين غاضب من سخرية حارس القلعة البيضاء من رأي المشجع وبين منتقد لرأي المشجع الذي يرى سلبيات غير موجودة في أبوجبل خاصة أنه بات يمرر الكرات بشكل جيد لزملائه في الدفاع تحت الضغط.

و نجح أبوجبل في الاحتفاظ بنظافة شباكه وتصدى لأكثر من تسديدة قوية من لاعبي الجونة على الرغم من قلة المحاولات الخطيرة على مرماه أثناء مباراة أمس الثلاثاء والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

يذكر أن أبوجبل حافظ على نظافة شباكه حتى الآن في 5 مباريات من أصل 7 في الموسم الحالي واستقبلت شباكه هدفين فقط.