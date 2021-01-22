ديربي ميلانو.. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور ربع نهائي من كأس إيطاليا بعد حسم المتأهلين الـ8.

إنتر ميلان وميلان - الثلاثاء 26 يناير العاشرة إلا ربعا مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربعا بتوقيت السعودية.

الفائز من أتالانتا ولاتسيو ضد بارما - الأربعاء 27 يناير، السابعة إلا ربعا مساءً بتوقيت القاهرة.

يوفنتوس وسبال - الأربعاء 27 يناير، العاشرة إلا ربعا مساءً بتوقيت القاهرة.

نابولي وسبيزيا - الخميس 28 يناير، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.