برشلونة ضد كورنيلا.. عثمان ديمبلي يسجل التقدم في الوقت الإضافي

انتهى الوقت الأصلي من مباراة برشلونة وكورنيلا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، وبدأ الشوط الإضافي الأول.

وسجل الفرنسي عثمان ديمبلي هدف التقدم في الدقيقة 92 من الشوط الإضافي الأول. واتجهت المباراة للأشواط الإضافية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. ولم يستطع برشلونة تسجيل أي هدف خلال الوقت الأصلي. ويغيب ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، عن فريقه بالمباراة، وذلك بسبب الإيقاف، حيث تعرض للطرد بالمواجهة الماضية أمام أتليتك بلباو بنهائي السوبر، ووقعت عليه عقوبة الإيقاف لمباراتين. وبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: نيتو. خط الدفاع: مينجويزا – أراخو – لينجليت - فيربو خط الوسط: بيانيتش – موريبا - ريكي بويج خط الهجوم: ترينكاو – برايثوايت – أنطوان جريزمان.

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