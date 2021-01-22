حارس مصر الأول.. أحمد مجاهد يكشف كواليس تخفيض عقوبة الشناوي

وأكد أحمد مجاهد في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن الجميع يهاجم اللجنة ويتهمها بـ دعم الأهلي وعدم القيام بالشيء نفسه مع فرجاني ساسي نجم الزمالك الذي تم إيقافه 6 مباريات قائلا :" اسالوا المسؤول عن هذا الامر وقتها ".
وأضاف أن حكم المباراة ذكر الواقعة في تقريره عن المباراة وهي أن اللاعب سأله عن الإنذار ولكن الحكم لم يرد لذلك قام الشناوي بجذبه ليرد عليه مشددا ان لجنه المسابقات في بداية الموسم وضعت بند ان أي سلوك غير رياضي سيتم إيقاف اللاعب 4 مباريات لذلك تم اتخاذ القرار فورا دون مشاوره.
وتابع ان عقب اصدار القرار تم عقد اجتماع مع لجنه الحكام التي اكدت ان الحكم كان عليه ان يشهر البطاقة الصفراء وكانت ستكون الثانية مما سيستوجب عدم لعبه لمباراة لذلك تم اتخاذ القرار .
وأكمل أن الشناوي سيشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية وايقافه 4 مباريات كانت سيؤثر بالطبع على مستواه وهو ما حرصت اللجنة على مراعاته بقرار تخفيض العقوبة مشددا ان الشناوي حارس مصر الأول لذلك تم تقليل العقوبة مع زيادة الغرامة المالية .
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