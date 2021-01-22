رفض استئناف نادي برشلونة على عقوبة إيقاف ميسي

ورفضت لجنة المسابقات الاستئناف الذي تقدم به برشلونة من أجل تخفيض عقوبة الإيقاف على ميسي، وتقليصها لمباراة وحيدة.
وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن إيقاف ميسي لمدة مباراتين بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة البارسا أمام أتلتيك بيلباو في نهائي السوبر الإسباني.
وبذلك تأكد غياب ميسي عن مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.
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