رفض استئناف نادي برشلونة على عقوبة إيقاف ميسي

رفضت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاستئناف الذي تقدم به نادي برشلونة، ضد إيقاف قائد الفريق، ليونيل ميسي لمدة مباراتين.

ورفضت لجنة المسابقات الاستئناف الذي تقدم به برشلونة من أجل تخفيض عقوبة الإيقاف على ميسي، وتقليصها لمباراة وحيدة.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن إيقاف ميسي لمدة مباراتين بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة البارسا أمام أتلتيك بيلباو في نهائي السوبر الإسباني.

وبذلك تأكد غياب ميسي عن مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.