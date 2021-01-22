بعد نزيف النقاط المتواصل .. أول تعليق من بيراميدز بعد السقوط أمام سموحة

قال الأرجنتيني رودلفو أروبارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الأداء في المباراة مع سموحه لا يرتقي لمستوى الفريقين ولم يكن على المستوى المأمول، موضحا أن سموحة لعب على الدفاع الكامل ولم ينجح لاعبو بيراميدز في اختراق الدفاع، مع خطأ دفاعي للاعبيه كلفه التعادل وخسارة نقطتين هامتين، موضحا أن التعادل نتيجة طبيعية طبقا للأداء الذي قدمه كل فريق.

وشدد على أن بيراميدز لم يلعب بالصورة الجيدة المطلوبة وافتقد الشراسة الهجومية المطلوبة في تلك المباريات، والفريق بحاجة إلى التحسن في المباريات في جميع المراكز دفاعا وهجوما.

وشدد على أنه من وجهة نظره قرر الدفع بأحمد توفيق في مركز الظهير الأيسر حيث يجيد في اليمين واليسار وهذا لا يقلل مطلقا من طارق طه الظهير الأيسر للفريق، موضحا أن الاحتكاكات البدنية طغت على الأداء الفني خلال المباراة وبالتالي لم تكن هناك خطورة كبيرة أو فرص أكبر.

وحول ما حدث بين القائد عبد الله السعيد والمدافع علي جبر، قال أنها أمور عادية لرغبة اللاعبين في الفوز وتحقيق الانتصار واللعب بصورة أفضل وطبيعي يكون هناك حديث بين اللاعبين وهذه الأمور في أي فريق خلال التدريبات أو المباريات ولا يجب تضخيمها والكل على قلب رجل واحد ورغبة كل اللاعبين هي الفوز وتحقيق الانتصار.