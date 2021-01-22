استبعاد جنش وعلاء وأحداد .. قائمة الزمالك لـ مباراة أسوان غدا

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها غدا السبت على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز. وجاءت قائمة الفريق كالتالي:- حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام - عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي – أحمد عيد خط الوسط: فرجاني ساسي -طارق حامد – يوسف إبراهيم أوباما – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسين فيصل خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل

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