نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسرت قرعة دور الـ16 ببطولة كاس ملك إسبانيا، عن مواجهة فريق ألكويانو قاهر الكبار مع أتلتيك بلباو في دور الـستة عشر للكأس بعد أن أطاح بريال مدريد يوم الأربعاء.

وفاجأ الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثالثة ريال مدريد بطل الكأس 19 مرة ويستضيف الفريق الباسكي الذي فاز بكأس السوبر الإسبانية في بداية الأسبوع الحالي عقب تغلبه على برشلونة.

ويستضيف نابالكارنيرو، وهو الفريق الآخر المنافس في الدرجة الثالثة بالقرعة، غرناطة بينما يلعب أوساسونا في ضيافة ألميريا المنتمي للدرجة الثانية.

ويلتقي برشلونة، الذي احتاج إلى وقت إضافي ليتغلب على كورنيا من الدرجة الثالثة أمس الخميس، مع رايو فايكانو الذي ينافس في الدرجة الثانية.

ويحل ريال سوسيداد، الذي ما زال عليه مواجهة بلباو في نهائي نسخة الموسم الماضي من الكأس، ضيفاً على ريال بيتيس في لقاء خالص بين فريقين ينافسان في الدرجة الأولى.

وفي مباريات أخرى، يلتقي إشبيلية بملعبه مع فالنسيا ويلعب جيرونا ضد فياريال وريال بلد الوليد ضد ليفانتي.

وتقام المواجهات في الفترة من 26-28 يناير (كانون الثاني) من مباراة واحدة.