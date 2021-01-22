نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر يهاجم التحكيم في مباراة سموحة ضد بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، وجود فضيحة في مباراة فريقه أمام بيراميدز، اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ9 من الدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:" فضيحة في ستاد الإسكندرية شريف إكرامي دخل بالكورة الجون والحكم لم يحتسبها ولم يحتكم للفار".

وتابع:" عيب على لاعبي بيراميدز اللي بالملايين يتصنعوا الإصابة والتمثيل داخل ستاد الإسكندرية في مواجهة سموحة، هل الملايين مدفوعة للعب ولا التمثيل؟".

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق يحكم مباراة بيراميدز وسموحة في شوط المباراة الثاني التي لا تزال مستمرة حتى وقتنا الحالي.