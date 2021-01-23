سيف زاهر: اللجنة الثلاثية مستمرة في اتحاد الكرة حتى أبريل المقبل

كشف الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن استمرار اللجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد حتى أبريل المقبل.

وقال سيف زاهر، إن الفيفا قرر مد فترة اللجنة التي تدير اتحاد الكرة حتى أبريل المقبل.

وجددت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد الرفض لاستقدام حكام أجانب من أجل إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الثلاثاء المقبل. ويحل المارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ضيفا على نظيره فريق بيراميدز على ملعب استاد الدفاع الجوي فى إطار الجولة العاشرة بالدوري المصري. وتمسكت لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية بتجديد الثقة فى الحكام المصريين ومنحهم الفرصة لإدارة المباريات المحلية. ورفضت لجنة الحكام الاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة مباريات الدوري المحلي باستثناء لقاء القمة بين الأهلي والزمالك. يذكر ان لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد قررت تعيين محمد عادل بدلا من الحكم الدولى احمد الغندور لإدارة مباراة سموحة وبيراميدز المقرر اقامتها اليوم الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. تاتي التعديلات التى أجرتها لجنة الحكام على طاقم التحكيم للقاء سموحة وبيراميدز نظرا لإصابة الدولى أحمد الغندور بفيروس كورونا.

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