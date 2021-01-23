كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز. وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " كارتيرون يدخل حسابات بيراميدز لخلافة أروابارينا". وتابع: "لو بيراميدز خسر من الأهلي في المباراة المقبلة سيتم إقالة مديره الفني وسيتم التعاقد مع كارتيرون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة.. المدرب الهارب يدخل اهتمامات بيراميدز لتولي قيادة الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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