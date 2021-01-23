مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

وتابع: "لو بيراميدز خسر من الأهلي في المباراة المقبلة سيتم إقالة مديره الفني وسيتم التعاقد مع كارتيرون".

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز لمواجهة النادي الاهلي ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء القادم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012