نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديلي آلي يطلب الرحيل عن توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي ديلي آلي نجم توتنهام الإنجليزي يسعى للرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكد موقع 90 دقيقة البريطاني أن ديلي آلي طلب من دانييلي ليفي رئيس توتنهام عدم عرقلة رحيله عن الفريق الإنجليزي.

وأوضح الموقع البريطاني أن آلي يرغب في الإنتقال إلى باريس سان جيرمان والعمل مرة أخرى تحت قيادة مديره الفني السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأفاد الموقع البريطاني بأن توتنهام يرفض فكرة رحيل النجم الإنجليزي البالغ من العمر 24 عامًا عن صفوف الفريق في منتصف الموسم على الرغم من عدم الإعتماد عليه من قبل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الحالي.