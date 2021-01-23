نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروبارينا المدير الفني، نتائجه السلبية هذا الموسم.

وحقق بيراميدز تعادلًا مخيبًا أمام سموحة، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت مساء أمس بالإسكندرية لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وأصبح الفريق السماوي في مركز متأخر حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 13 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره النادي الأهلي، مساء يوم الثلاثاء المقبل في مباراة قوية على ملعب الدفاع الجوي، بالجولة العاشرة.

وشهدت مباراة بيراميدز ضد سموحة، مشادة كلامية بين عبدالله السعيد قائد الفريق السماوي وعلي جبر زميله ومدافع الفريق.

ويرصد "الفجر الرياضي" تفاصيل المشادة بالتقرير الآتي:-

1- "البداية"

بدأت المشادة بين السعيد وعلى جبر، فور إحراز مصطفى فتحي نجم سموحة هدف التعادل في شباك بيراميدز بالدقيقة 39 من المباراة.

وفوجئ علي جبر بتوجه عبدالله السعيد إليه، وإطلاق تجاه العبارات القوية.

2- "اتهام صريح"

وجه السعيد اتهامات إلى زميله علي جبر بالتسبب في دخول الهدف بشباك الفريق، حيث قال له "أنت مبفتهمش كورة"، ليرد مدافع الفريق على قائده "تعالى شيلها لو تعرف" وتتطور الأمر بعدما طالب السعيد زميله بألا يتحدث ويتفوه بالكلمات إلا أن جبر لم يلتزم بالأمر وقال له "ياريت متتكلمش بالأسلوب دا تاني ومش أنا السبب في الهدف".

3- "التهدئة"

بعد المشادة التي استمرت لما يقرب من 40 ثانية، توجه شريف إكرامي حارس الفريق وأحمد فتحي، للثنائي من أجل إنهاء الأمر والمشادة بين الطرفين، وهو ما نجح فيه الثنائي في النهاية والعودة لاستئناف المباراة.