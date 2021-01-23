بيان من ريال مدريد حول اللاعب المغربي حكيمي

أصدر نادي ريال مدريد، بيانا رسميا، اليوم السبت، حول الأنباء المثارة بشأن صفقة انتقال المدافع المغربي أشرف حكيمي إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم.
وانتقل أشرف حكيمي (22 عاما) من ريال مدريد إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو، مقسمة إلى دفعات، ولم يسدد "النيراتزوري" الدفعة الأولى حتى الآن.
وذكرت تقارير إيطالية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، طلب من إنتر ميلان، ضمانات إضافية على دفع أموال صفقة حكيمي في موعدها، وهدد بالعمل على إعادة اللاعب إلى صفوف الفريق الملكي، في حال الإخلال بالاتفاق.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "فيما يتعلق بالمعلومات التي نشرتها صحيفة كوريري ديللو سبورت، حول التوترات المزعومة بين النادي وإنتر ميلان، يريد ريال مدريد التصريح بأن المعلومات المذكورة خاطئة تماما".
وأضاف "لم يقدم ريال مدريد في أي وقت، الطلب المزعوم بضمانات من إنتر ميلان، كما ورد في الأنباء المنشورة.. شروط انتقال اللاعب إلى إنتر، تأتي في إطار العلاقات التعاقدية المعتادة بين أندية كرة القدم، كما أن ريال مدريد حافظ دائما على علاقات ممتازة مع إنتر كفريق تاريخي وصديق للملكي".
المصدر: وكالات
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