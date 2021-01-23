الإسماعيلي يتظلم من الأداء التحكيمي والفار أمام غزل المحلة

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، التظلم من التحكيم ونتيجة الفار خلال مباراة الاسماعيلي وغزل المحلة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الفلاحين، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاء البيان ينص على: "يضع الاسماعيلي ثقته الكامله في التحكيم المصري.. ويقدر كل مجهودات تبذل من اجل الارتقاء بمنظومه التحكيم واستخدام الفار، ولكن ومع الاعتراف الكامل بان الاسماعيلي لايتحجج بالتحكيم لكن تم تضييع مجهود اللاعبين والفريق من خلال قرارات خاطئه تسببت في فقدانه نقاط عديدة، من غير المعقول ان الجميع افاد بصحه هدف الاسماعيلي في مباراه البنك الاهلي لكن اطلاق حكم المباره صافرته والكره في طريقها للمرمي منع تدخل الفار والجميع اعترف بهذا الخطا وافادوا بصحه هدف الاسماعيلي، ومع ذلك يتم تعيين هذا الحكم حكما للفار في مباراه غزل المحله، واحتسب ضربتي جزاء علي الاسماعيلي الاول جاءت الكره من اقدام المدافع الي يده بدون ان يحركها، والثانيه احتساب ضربه جزاء علي مدافع الاسماعيلي الذي لعب الكره وبدون اي احتكاك مع مهاجم غزل المحله وكان حكم المباراه قريبا من اللعبه ولم يحتسبها ولكن حكم الفار اعادها واحتسبها، لذلك يوجه الاسماعيلي النظر بان هذه الاخطاء حرمت الفريق من نقاط مستحقه كان جديرا بها

ولا يشكك النادي في اي فرد بمنظومه التحكيم لكنه يتمني من لجنه الحكام مراجعه كل الاخطاء التي حدثت ضد الاسماعيلي والعمل علي عدم تكرارها ونحن ندرك تماما ان اخطاء التحكيم والفار وراده، لكن تكرارها اكثر من مره مع الاسماعيلي حرمه من نقاط يستحقها".