عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح النادي الأهلي في التعاقد مع حازم هاني، مدافع نادي المنصورة، ومنتخب مصر للشباب، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويُعد حازم هاني "مواليد 2001"، وأحد العناصر الأساسية في منتخب الشباب، الذي كان يقوده ربيع ياسين.

وكان الأهلي تعاقد مع الزامبي والتر بواليا، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم خط هجوم الفريق قادما من الجونة.

يذكر أن مدافع المنصورة، كان مرشحا للانضمام لصفوف الأهلي في الموسم الماضي، وكان قريبا من الانتقال للقلعة الحمراء، بعد عرضه على مسئولي النادي من قبل تامر النحاس وكيل اللاعبين ودخل عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات والتسويق في مفاوضات مع إدارة ناديه لضمه.