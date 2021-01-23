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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف ملعب أولد ترافورد قمة كبيرة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي 2021، فهيا بنا نتعرف على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تقام المباراة يوم الأحد الموافق 24 – 1 – 2021 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسبعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنقل مباراة ليفربول ضد مان يونايتد على قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 الناقل الحصري للبطولة، ويعلق على المباراة المعلق حسن العيدروس.

الفريقين ليفربول ومانشستر يونايتد الموعد الأحد 24 يناير 2021 البطولة كأس الإتحاد الإنجليزي القنوات الناقلة بي إن سبورت HD 1 ، HD 2 الملعب أولد ترافورد

محمد صلاح يريد البقاء في ليفربول

أعلن النجم المصري محمد صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس رغبته بالبقاء في نادي ليفربول، كما قال إن الأمر بيد النادي، ومن المتوقع أن يلعب محمد صلاح المباراة المقبلة أمام مانشستر يونايتد، لنتعرف على التشكيل المتوقع لفريق ليفربول على النحو الآتي:

التشكيل المتوقع لنادى ليفربول

حارس المرمى – أليسون بيكر

خط الدفاع – أندي روبرتسون – فابينهو – ماتيب – ألكسندر أرنولد

خظ الوسط – جوردان هندرسون – تياجو ألكنتارا – كيرتس جونز

خط الهجوم – ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

جدير بالذكر أن نادي ليفربول يمر بحالة سيئة فلم يحقق الفوز في آخر خمس مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي، وخسر آخر مباراة أمام فريق نادي بيرنلي، بينما يمر نادي مانشستر يونايتد بأفضل حالاته، حيث يتربع على صدارة الدوري الانجليزي، ويسعى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للفوز على ليفربول ومواصلة الانتصارات.