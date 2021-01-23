وافقت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي على قرار مدير قطاع الناشئين بالأهلي بتعيين سيد غريب مديرًا فنيًا لفريق 2001 بالنادي . وكان ياسر رضوان اعتذر عن استمرار المهمة مع فريق 2001 وحصل على إذن من محمود الخطيب بالأهلي للرحيل لقيادة فريق جمهورية شبين. وقاد سيد غريب تدريبات فريق 2001 بجانب معتز اينو المدرب العام علي أن يتولي قيادة الفريق في مواجهة الغد بالدور التاني من منافسات بطولة الجمهورية. ويلتقي فريق 2001 بالأهلي غدًا مع نظيره سيراميكا كليوباترا في أولي مواجهات الدور الثاني من منافسات بطولة الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيد غريب مديراً فنياً لـ أهلي 2001 ويقود الفريق أمام سيراميكا كليوباترا غدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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