وتقام المواجهة المؤجلة من الأسبوع 11 من البريميرليج، بين الفريقين على ملعب فيلا بارك، ونجح أولي ويتكينز في تسجيل هدف التقدم لأستون فيلا عند الدقيقة 13 من زمن اللقاء، ثم أضاف بيرتراند تراوري الهدف الثاني للفيلانز عند الدقيقة 42.
وعاد محمود حسن تريزيجيه، للتواجد على مقاعد بدلاء أستون فيلا، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.
فيما يجلس أيضا أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء الفيلانز. وبدأ أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون: حراسة المرمى: مارتينيز خط الدفاع: تارجت – مينجز – كونسا – كاش خط الوسط: ناكامبا – دوجلاس لويز – جاك جريليتش – باركلي - تراوري خط الهجوم: ويتكينز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول.. أستون فيلا يتقدم على نيوكاسل بثنائية في البريميرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.