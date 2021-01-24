أكد حازم هاني المدافع الشاب المنضم حديثا للنادي الأهلي من صفوف فريق المنصورة أنه لا يخشى المنافسة في المارد الأحمر. وأضاف هاني في تصريحات إلى فضائية "اون تايم سبورتس": "وقعت للأهلي منذ فترة طويلة .. وسيتم الإعلان عن الصفقة قريبا بشكل رسمي". وعن تفاصيل انضمامه إلى الأهلي قال: أكثر من مسؤول في القلعة الحمراء يتابعني منذ فترة طويلة قبل إتمام الصفقة، واتم: "انضمامي للأهلي خطوة كبيرة في مشواري وأتمنى ان اكون عضو في الفريق الأول في اقرب وقت وفرصة ممكنة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حازم هاني يعلن انضمامه إلى الأهلي.. ويؤكد: لا أخشى المنافسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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