نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول فى كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأحد نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي ليفربول ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ليندلوف، بيساكا، ماجواير، لوك شو.

خط الوسط: بوجبا، دي بيك، فيرنانديز.

خط الهجوم: كافاني، مارسيال، راشفورد.