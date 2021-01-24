نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم كلاسيكو ناري، يجمع بين فريق النصر ونظيره الاتحاد،، اليوم الأحد، على ملعب الشرائع، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة؛ فيما يأتي النصر في المركز السابع برصيد 20 نقطة.

تشكيل النصر المتوقع:-

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: عبدالإله العمري، عبدالرحمن العبيد، سلطان الغنام، مايكون بيريرا

خط الوسط: بيتروس، علي الحسن

خط الوسط الهجومي: خالد الغنام، نور الدين أمرابط، سامي النجعي

خط الهجوم: رائد الغامدي

تشكيل الاتحاد المتوقع:-

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

خط الدفاع: زياد الصحفي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، أحمد حجازي

خط الوسط: عبدالإله المالكي، برونو هنريكي

خط الوسط الهجومي: فهد المولد، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو

خط الهجوم: هارون كمارا