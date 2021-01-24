نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يطلب تقريرا عن رباعي الأهلي المصاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرًا من الدكتور أحمد محمود أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي، بشأن إصابة رباعي الفريق لمعرفة موقفهم من المشاركة خلال الفترة المقبلة.

ويرغب بيتسو موسيماني معرفة موقف الرباعي المصاب وهم ناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي، لمعرفة موقفهم من المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن ناصر ماهر سوف يعود إلى صفوف القلعة الحمراء خلال شهرين من أجل المشاركة بشكل طبيعي.

وأكد المصدر، أن كريم نيدفيد من المقرر أن يبدأ المشاركة الجماعية بشكل طبيعي عقب عودة الفريق من الدوحة، وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار المصدر، أن محمود متولي من المقرر أن يبدأ العودة للتدريبات بشكل تدريجي خلال شهر مارس المقبل، بالإضافة إلى عودة محمد محمود صانع ألعاب القلعة الحمراء بعد ثلاثة أشهر من الآن.