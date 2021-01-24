الرياضة

في غياب ميسي.. برشلونة ينجز مهمة إلتشي بنجاح

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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي برشلونة فوزا مهما على إلتشي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات المرحلة العشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف برشلونة الأول عن طريق الهولندي المتألق فرينكي دي يونج في الدقيقة 39، قبل أن يقوم الأخير بصناعة الهدف الثاني لريكي يويج الذي وضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الثاني في الدقيقة 89.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وتجمد رصيد إلتشي عند النقطة 17 في المركز قبل الأخير.

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي قائد برشلونة بسبب الإيقاف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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