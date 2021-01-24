نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنسون باتون يعود لفورمولا-1 عبر فريق ويليامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق ويليامز البريطاني المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الجمعة تعيين بطل العالم السابق البريطاني جنسون باتون "كبير للمستشارين" بالفريق لعدة أعوام.

وقال باتون في بيان :"أنا سعيد للغاية بأنني يمكنني القول إنني وقعت لفريق ويليامز."

وأضاف :"هناك الكثير من العمل الجاد الذي يجب القيام به لكنني ليس لدي شك في أن مستقبلا مشرقا ينتظر هذا الفريق الرائع، ولا أطيق الانتظار."

كان باتون /41 عاما/ قد سجل ظهوره الأول في فورمولا-1 بسيارة فريق ويليامز في عام 2000 وتوج بلقبه في بطولة العالم بعدها بتسعة أعوام، وقد اعتزل في 2017.

وواجه ويليامز معاناة في منافسات فورمولا-1 خلال الفترة الأخيرة ولا يتوقع بشكل كبير أن يحقق تقدما كبيرا خلال موسم 2021، خاصة مع تأجيل التعديلات على قواعد منافسات فورمولا-1 إلى الموسم التالي، وذلك بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتنطلق منافسات بطولة العالم لموسم 2021 بإقامة سباق الجائزة الكبرى البحريني في 28 أذار/مارس، حيث تقرر تأجيل سباق فورمولا-1 الأسترالي إلى وقت لاحق من العام.