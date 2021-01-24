تعديل موعد وملعب مواجهة سمسطا أمام الدخان

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى نقل المباراة لتقام بملعب منتجع الآسيوطى وهو ما قوبل برفض مسوؤلى مركز شباب سمسطا خاصة فى ظل قيام مسؤولى الفريق باختيار ملعب مركز شباب سمسطا كملعب اساسى وملعب اهناسيا كملعب احتياطى قبل انطلاق المسابقة .

محمد يوسف

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