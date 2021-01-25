الزمالك: الحكم وتقنية الفيديو من عوامل التعادل أمام أسوان

وقال أشرف قاسم في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، الحكم وتقنية الفيديو من عوامل التعادل أمام أسوان".
وتابع:" تقنية الفيديو لغت هدفا للزمالك أمام أسوان ولم تحتسب ركلة جزاء للفريق".
وأكد أشرف قاسم أنه حتى الآن لم يتم الاستفادة من تقنية الفيديو داخل الدوري المصري في ظل ضياع حقوق العديد من الآندية خلال خوض اللقاءات، مشيرا ّإلي تعرض سموحة إلي فوز محقق أمام نادي بيراميدز بسبب عدم اللجوء إلي تقنية الفيديو.
وفي سياق أخر نفي أشرف قاسم كافة ماتردد حول وجود مفاوضات من قبل نادي جالطة سراي التركي خلال الساعات الماضية للحصول على خدمات مصطفي محمد لاعب الفريق.
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