أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن سياسة النادي الفترة الماضية تؤكد على عدم خروج لاعب على سبيل الإعارة بدون مقابل مادي.
وقال أمير توفيق تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس ،:" مشوار الفريق في كأس العالم للأندية سيكون صعبا بالتأكيد ولكن الأهلي يسعى لتشريف الكرة المصرية والأفريقية في مونديال الأندية.
وتابع: الأهلي لن يذهب لمونديال الأندية للاحتفال.
وعن وجود عروض لأي لاعبين في يناير الجاري: "تلقينا عروضا لبعض لاعبي الأهلي في يناير ولكن من سيفكر في الرحيل قبل مونديال الأندية.
وأضاف مدير تعاقدات الأهلي: لا توجد أزمة لدينا في حراسة مرمى الأهلي كما يحاول البعض أن يردد وعلي لطفي من الحراس المتميزين جدا.
واستكمل: موسيماني لم يطلب تدعيم مركز حراسة المرمى بالأهلي.
وأكد أمير توفيق: هناك خطوات جديدة في ملفات تمديد عقود اللاعبين بالأهلي.
واتم توفيق حديثه: حسمنا اليوم ملف التمديد لحمدي فتحي وديانج والبقية سوف تأتي وفق تكليفات لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير توفيق: ديانج وفتحي ليس آخر تمديد.. وهذا موقفنا من عروض يناير للاعبي الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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