نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم لكرة اليد 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة قوية أمام منافسه الدنمارك، ضمن منافسات دور الثمانية من عمر بطولة كأس العالم لكرة اليد.

ومن المقرر أن تنتهي منافسات تلك البطولة، والتي تستضيفها مصر، يوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي.

وتأكدت مواجهة مصر صاحبة المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، أمام نظيره الدنمارك صاحبة المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بعد تفوقها على أقرب منافسيها الأرجنتين بالمواجهات المباشرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام الدنمارك يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الثمانية من عمر بطولة كأس العالم لكرة اليد.