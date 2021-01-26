لوكاكو يعادل النتيجة لـ إنتر في شباك ميلان

عادل البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة لـ إنتر بهدف في شباك ميلان، في المباراة التي تجمعهما في دور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

هدف لوكاكو في الدقيقة 71 من ضربة جزاء احتسبها بعد العودة لتقنية الفيديو، لتصبح النتيجة التعادل الفريقين 1-1.

وكان إبراهيموفيتش قد أحرز الهدف الأول لـ ميلان في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

وتحصل إبراهيموفيتش على البطاقة الحمراء في الدقيقة 58 ليغادر الروسينيري منقوص العدد.